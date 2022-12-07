Американский форвард «Спартака»: Россия — это отличное место для жизни, здесь любят хоккей

Американский нападающий «Спартака» Шейн Принс рассказал об уровне КХЛ после отъезда многих иностранцев из лиги, а так же признался, что полностью доволен жизнью в Москве.

«Иностранцев действительно стало меньше, чем в прошлые сезоны, однако появились другие сильные игроки. Я не могу сказать, что уровень КХЛ упал, это всё ещё отличная лига. По моему мнению, нет большого отличия, по сравнению с предыдущими годами.

Почему я решил играть в России? Потому что мне очень нравится КХЛ, а Россия — это отличное место для жизни. Люди вокруг страстно любят хоккей. Я выступаю в лиге на протяжении уже пяти лет, и могу говорить о ней только хорошее. КХЛ — это хоккей самого высокого уровня, доступный для меня. Поэтому здесь одни лишь плюсы. Надеюсь, я буду играть в этой лиге ещё долго.

В американских СМИ негативно отзываются о России? Нельзя полностью доверять тому, что сообщают в СМИ, хотя люди, которые никогда не были в России, верят новостям. Я могу говорить о стране только позитивные слова, никаких проблем здесь у меня не было. В моей семье знают, как мне нравится в России. Это отличное место для жизни, что я и рассказываю своим друзьям и родным. Надеюсь, у меня получится остаться здесь ещё надолго», — цитирует форварда «РБ Спорт».

Принс также имеет белорусское гражданство и принимал участие в Чемпионате мира-2021, а так же в отборочных матчах к Олимпиаде. В текущем сезоне КХЛ форвард провёл 22 игры и набрал 12 очков — забросил девять шайб и отдал три результативные передачи.