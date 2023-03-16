Гимаев: «Адмиралу» перелёты даются чуть легче в силу привычки, легко «Ак Барсу» не будет

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от серии «Ак Барс» — «Адмирал», а также рассказал, как перелёты во Владивосток будут сказываться на командах.

«Перед началом плей-офф я бы сказал о том, что «Ак Барс» — безоговорочный фаворит в противостоянии с «Адмиралом», всё же, казанцы выиграли четыре матча у владивостокцев. Но так говорили и о паре «Ак Барс» — «Нефтехимик»! А нижнекамцы дали бой, и в последнем матче имели все шансы к тому, чтобы перевести серию в седьмую игру. «Адмирал» в какой-то степени сенсационно прошёл «Салават Юлаев», но не всё так однозначно — по ходу сезона «Адмирал» дважды выиграл у уфимцев. В этой серии сыграл важную роль вратарский момент. Никита Серебряков переиграл Илью Ежова. «Адмирал» сыграл дисциплинированно, перетерпел «Салават».

Перелёты во Владивосток тоже не могли не сказаться на ходе серии. Да, они одинаково тяжело даются всем, но «Адмиралу» чуть легче в силу привычки. Так что, хотя у «Ак Барса» и есть перевес, легко казанцам не будет. Точно не будет очевидного преимущества», — приводит слова Гимаева сайт КХЛ.

Напомним, первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдёт сегодня, 16 марта, и начнётся в 19:30 мск.