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Хмелевски рассказал, почему не стал требовать у «Салавата» более выгодный контракт

Хмелевски рассказал, почему не стал требовать у «Салавата» более выгодный контракт
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал, почему не стал требовать более выгодный контракт у уфимского клуба.

«Было пару дней после сезона подумать о том, как прошёл чемпионат, как мне понравилось здесь играть. И решил на год подписаться. В этом году я сделал хороший шаг в карьере, хочу играть в Уфе и в следующем году.

Почему не стал торговаться и просить зарплату побольше? Мама умеет торговаться на базаре, и мне это тоже передалось. Но на самом деле я рад тому, что получил, и что смог остаться в «Салавате Юлаеве» на следующий год. И я, и мой агент Стас Романов понимаем мой уровень. Мы договорились так, что обе стороны остались довольны контрактом», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 17 марта в 10:00 мск.

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