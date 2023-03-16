В матче МХЛ между «Авто» и «Чайкой» команды набрали 290 минут штрафа

В матче плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «Авто» и «Чайкой» (1:4) команды набрали 290 минут штрафа. Они устроили несколько драк в конце третьего периода.

Отметим, что штраф до конца матча получили 11 игроков. У «Авто» это Егор Самочёрнов, Ярослав Трофимов, Виктор Неучев, Даниил Карпович, Даниил Рангаев и Мирон Самохвалов. У «Чайки»: Григорий Морозов, Антон Силаев, Артём Левинский и Иван Лепёхин (двойной штраф до конца матча).

«Чайка» после этой победы выиграла серию плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со счётом 3-1. В регулярном чемпионате «Чайка» заняла второе место в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной Конференции, набрав 78 очков. «Авто» завершил регулярку на первом месте в таблице Серебряного дивизиона Востока, у него 63 очка.