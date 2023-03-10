Матвей Мичков устроил яркую драку в матче плей-офф МХЛ с игроком «СКА-1946»

Российский нападающий системы «Сочи» Матвей Мичков, играющий за клуб «Капитан» в МХЛ, подрался с хоккеистом «СКА-1946» Иваном Ремезовским в первой встрече розыгрыша Кубка Харламова — 2023.

На 52-й минуте матча 18-летний форвард устроил яркую драку со своим оппонентом. По итогам момента оба игрока получили по «5+20».

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что в первой встрече стартовой серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги «Капитан» потерпел разгромное поражение от «СКА-1946» со счётом 1:7. Мичков принял участие в матче, но полезными действиями не отметился.

Напомним, Мичков стал обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне в составе «СКА-1946».