«Конечно, я плакал. Это всё, конец». Лидер «Салавата» — о завершении сезона

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о своих эмоциях от вылета в Кубке Гагарина от «Адмирала» в первом раунде (2-4).

«Конечно, плакал. Пытался выложиться в этой игре полностью. Плакал больше не потому, что проиграли, а потому что сезон закончился. Ведь у нас был такой хороший коллектив, мы так сильно подружились… Обидно, что больше в этом году не придёшь на арену, не увидишь всех на тренировке. Понимаешь, что это всё, конец, в этом сезоне хоккея уже не будет.

Рад, как прошёл сезон для меня лично, как я его начинал. Рад, что в тяжёлые моменты вытаскивал себя из спадов. За этот год я поднял свой уровень. Что касается команды, то вылет в первом раунде – не то, что мы хотели. Но мы получили хороший опыт и выросли, поняли, что плей-офф – время, когда нужно бороться. Я горжусь ребятами. Конечно, мы не реализовали свой потенциал. Это обидно, но сейчас уже надо готовиться к следующему сезону, чтобы не вылететь в первом раунде», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 17 марта в 10:00 мск.