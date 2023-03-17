Хмелевски объяснил причины сенсационного поражения «Салавата» в серии с «Адмиралом»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски объяснил причины сенсационного поражения в серии с «Адмиралом» (2-4).

«Два гола в первые минуты пятого матча — это тяжёлый момент, обидно вот так начинать матч. Мы хотели не этого. И когда 0:3 стало… У меня много было подобных ситуаций, всегда думаешь, что с 0:3 очень тяжело вытащить игру. Но в том матче вообще не было сомнений, что вытащим. Конечно, травмы Дроздова и Кадейкина – это ужасно, но команда понимала даже после второго периода, что мы сравняем и попытаемся выиграть в овертайме.

Хоккей – эмоциональная игра. Такая серия получилась – мы доминируем, но «Адмирал» забивает в ключевой момент. Это тяжело. Обычно серию выигрывают те, кто забивает в ключевые моменты. «Адмирал» терпел и забил, когда надо. Удачи им против «Ак Барса» и на весь плей-офф», — сказал Хмелевски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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