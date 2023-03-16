«Господи…» Тамбиев ответил на вопрос о том, будет ли «Адмиралу» проще психологически

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения от «Ак Барса» (2:3) рассказал о настрое дальневосточников.

«Были ли проблемы с настроем после того, как свой Кубок Гагарина для «Адмирала» мы уже выиграли в седьмом матче с «Салаватом»? Седьмого не было, шестой был. Конечно, перестроиться на следующую серию и на такого серьёзного соперника… Но я сейчас посмотрел: команда перестроилась, будем биться, сражаться. Нелегко было, но второй и третий периоды меня обнадёжили. Мы на правильном направлении. Будет интересная серия.

Будет ли нам психологически проще из-за отсутствия больших ожиданий? Господи… Мы играем в плей-офф, второй раунд. Спортивная мотивация у нас очень высокая. Я вас заверяю, всё пойдёт так, как надо.

Уильямс и Берлёв? Доктора колдуют. Нам их не хватает, у нас не такая длинная скамейка, но хоккей без травм не обходится. Будем надеяться, что они помогут нам в этой серии», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.