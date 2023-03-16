Ларионов: «Торпедо» весь сезон играет в открытый хоккей. Другого хоккея мы не знаем

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (1:2 ОТ) объяснил, почему буллит в матче выполнял Алексей Кручинин, и прокомментировал первый пропущенный нижегородцами гол.
«Почему буллит исполнял Кручинин, а не Фирстов? Простой ответ – самый опытный игрок, человек, который пропустил месяц. Ему необходима уверенность, которую мы хотим видеть. Опирались на опыт, на игрока, который знает, как это делать, а Круч в этом сезоне много раз был успешен. Можно отметить и хорошую игру вратаря, который провёл блестящий матч. Если в следующих матчах получим возможность для буллита, рассмотрим и других игроков.
Не стал бы говорить, что «Торпедо» проиграло само себе. Мы играли с сильной командой. Это плей-офф, надо как можно быстрее забыть этот матч и готовиться к следующей игре.
Первый пропущенный гол? Если видели момент, наши игроки были первыми на шайбе. Что-то случилось с коньком у Буренова, он упал, от этого начался гол. Все были на местах, но непредвиденные обстоятельства повлияли на то, что мы потеряли Прохоркина. Сложно винить игрока, который на ровном месте… Может, что-то случилось с коньком. Второй гол тоже. Гораздо обиднее проигрывать на таком голе.
Мы весь сезон играем в открытый хоккей, другого не знаем. Это даёт ребятам возможность расти, становиться лучше. С самого начала говорили, что мы играем в хоккей, который приносит радость болельщикам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 марта 2023
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