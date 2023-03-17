Макдэвид — первый игрок в XXI веке, набравший 130 очков в сезоне НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче — 2:0 в пользу хозяев.
В этой игре канадский нападающий Конор Макдэвид отдал результативную передачу. На счету капитана «нефтяников» в нынешнем сезоне теперь 56 голов и 74 результативные передачи в 69 матчах регулярки. Макдэвид стал первым игроком, который смог достичь отметки в 130 набранных очков в XXI веке. Ранее канадец набирал максимум 123 очка за одну регулярку. Это было в сезоне-2021/2022.
В XXI веке в сезоне-2018/2019 нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах. Ранее канадский нападающий смог превзойти достижение россиянина.
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