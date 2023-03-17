«Это невесело». Бобровский — о 3 голах после трёх бросков «Монреаля»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от сверхрезультативного матча с «Монреалем» (9:5), в котором вратарь пропустил три гола после первых трёх бросков соперника. Всего россиянин отразил 25 из 30 бросков.
«Это невесело. После трёх голов с трёх бросков ты уже не думаешь, что можешь провести хорошую игру. Я думаю, что вратари «Канадиенс» со мной солидарны. Если посмотреть на голы, то я мало что мог сделать. Были рикошеты и подправления. Это было похоже на пиклбол (игра, сочетающая элементы тенниса и бадминтона, с пластиковыми ракетками и мячиком. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Бобровского Florida Hockey Now.
Команды повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов, забитых в первом периоде. Ранее 10 голов в первом периоде на двоих команды забивали всего дважды в истории лиги с 1917 года — в матче «Баффало» — «Монреаль» в сезоне-1982/1983 и в матче «Ванкувер» — «Калгари» в сезоне-1986/1987.
- 17 марта 2023
-
11:05
-
10:55
-
10:45
-
10:29
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:36
-
07:32
-
06:54
-
06:38
-
06:34
-
06:09
-
05:59
-
05:48
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:51
-
04:49
-
04:37
-
03:49
-
03:01
-
02:57
-
02:52