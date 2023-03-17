«Флорида» и «Монреаль» заходили на баскетбольный счёт, но сумели остановиться.

Такого в НХЛ не было 36 лет! Десять голов за 13 минут — как это вообще возможно?

Матчи «Монреаля» в последнее время превращаются в какое-то голевое шоу. «Канадиенс», которые заканчивают очередной невзрачный сезон, полюбили устраивать настоящую перестрелку с соперниками, раскрашивая, видимо, таким образом бытие своим фанатам.

Несколько дней назад «Хабс» уступили дома «Колорадо» 4:8, затем обыграли «Питтсбург» в гостях 6:4. Сегодня же «Монреаль» приехал в солнечную Флориду и вместе с соперником окончательно ушёл в отрыв.

Первый период матча больше напоминал баскетбол, чем хоккей, так как почти каждая атака заканчивалась голом. Майк Мэтисон забил Сергею Бобровскому первым же броском на 16-й секунде, и понеслось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В течение следующих 13 минут игрового времени команды на двоих забросили 9(!) шайб. При этом «Монреаль» отличился лишь дважды, «Флорида» же просто уничтожила оборону «Канадиенс» и сразу двух голкиперов – Сэма Монтембо и Джейка Аллена. Счёт 7:3 установился уже к 14-й минуте игры – фантастика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Забив 10 голов на двоих, команды повторили рекорд НХЛ. Ранее столько много забрасывать в стартовом отрезке удавалось «Баффало» и «Монреалю» в сезоне-1982/1983 и «Ванкуверу» с «Калгари» в сезоне-1986/1987. Сегодня у «Флориды» и «Канадиенс» были все шансы установить уникальный рекорд, но в оставшееся время до сирены голов больше не случилось.

Да и в целом команды притормозили, хотя вполне себе могли зайти на абсолютный рекорд результативности для одного матча НХЛ – 21 гол. Но второй период «Флорида» выиграла всего лишь 2:1, и после девятой пропущенной шайбы у «Монреаля» произошла обратная замена вратаря. В третьем же отрезке единственный гол остался за авторством Рема Питлика из «Канадиенс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

9:5 – победа «Флориды», которая позволила «пантерам» слегка оторваться в таблице Востока от «Вашингтона» и приблизиться к зоне плей-офф.

«Монреаль» же снова бесславно заканчивает сезон на дне конференции. Участие в позапрошлогоднем финале Кубка Стэнли, ставшее возможным благодаря уникальной сетке того плей-офф, остаётся единственным светлым пятном в новейшей истории великого клуба.