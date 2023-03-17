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«Флорида» — «Монреаль» — 9:5, видео, рекорд НХЛ, команды в НХЛ забили 10 голов за 13 минут, как это было

Такого в НХЛ не было 36 лет! Десять голов за 13 минут — как это вообще возможно?
Лев Лукин
«Флорида» — «Монреаль» — 9:5
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«Флорида» и «Монреаль» заходили на баскетбольный счёт, но сумели остановиться.

Матчи «Монреаля» в последнее время превращаются в какое-то голевое шоу. «Канадиенс», которые заканчивают очередной невзрачный сезон, полюбили устраивать настоящую перестрелку с соперниками, раскрашивая, видимо, таким образом бытие своим фанатам.

Несколько дней назад «Хабс» уступили дома «Колорадо» 4:8, затем обыграли «Питтсбург» в гостях 6:4. Сегодня же «Монреаль» приехал в солнечную Флориду и вместе с соперником окончательно ушёл в отрыв.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Мэтисон (Андерсон, Друен) – 00:16 (5x5)   1:1 Уайт (Казинс, Стаал) – 02:43 (5x5)   2:1 Вераге (Беннетт) – 03:17 (5x5)   2:2 Ришар (Гуле) – 05:20 (5x5)   3:2 Форслинг (Ткачук) – 06:04 (5x5)   3:3 Пеццетта (Ришар, Тирни) – 08:18 (5x5)   4:3 Экблад (Луостаринен, Барков) – 09:09 (5x5)   5:3 Ломберг (Гудас, Махура) – 10:33 (5x5)   6:3 Райнхарт (Махура) – 12:22 (5x5)   7:3 Вераге (Ткачук) – 13:18 (5x5)   7:4 Арве-Пинар (Бэррон, Эдмундсон) – 22:26 (5x5)   8:4 Экблад (Монтур, Ткачук) – 25:31 (5x4)   9:4 Ткачук (Барков) – 27:33 (5x5)   9:5 Питлик (Мэтисон) – 45:47 (5x4)

Первый период матча больше напоминал баскетбол, чем хоккей, так как почти каждая атака заканчивалась голом. Майк Мэтисон забил Сергею Бобровскому первым же броском на 16-й секунде, и понеслось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В течение следующих 13 минут игрового времени команды на двоих забросили 9(!) шайб. При этом «Монреаль» отличился лишь дважды, «Флорида» же просто уничтожила оборону «Канадиенс» и сразу двух голкиперов – Сэма Монтембо и Джейка Аллена. Счёт 7:3 установился уже к 14-й минуте игры – фантастика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Забив 10 голов на двоих, команды повторили рекорд НХЛ. Ранее столько много забрасывать в стартовом отрезке удавалось «Баффало» и «Монреалю» в сезоне-1982/1983 и «Ванкуверу» с «Калгари» в сезоне-1986/1987. Сегодня у «Флориды» и «Канадиенс» были все шансы установить уникальный рекорд, но в оставшееся время до сирены голов больше не случилось.

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Да и в целом команды притормозили, хотя вполне себе могли зайти на абсолютный рекорд результативности для одного матча НХЛ – 21 гол. Но второй период «Флорида» выиграла всего лишь 2:1, и после девятой пропущенной шайбы у «Монреаля» произошла обратная замена вратаря. В третьем же отрезке единственный гол остался за авторством Рема Питлика из «Канадиенс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

9:5 – победа «Флориды», которая позволила «пантерам» слегка оторваться в таблице Востока от «Вашингтона» и приблизиться к зоне плей-офф.

Турнирная таблица НХЛ

«Монреаль» же снова бесславно заканчивает сезон на дне конференции. Участие в позапрошлогоднем финале Кубка Стэнли, ставшее возможным благодаря уникальной сетке того плей-офф, остаётся единственным светлым пятном в новейшей истории великого клуба.

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