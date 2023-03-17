И. Григоренко: все всё видят. Руководство «Салавата» слабо выполняет свою работу

Обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко считает, что нынешнее руководство уфимского клуба плохо выполняет свою работу и показывает слабые результаты.

«Сложно сказать про ситуацию, которая сейчас происходит в клубе. Уже какой сезон нынешнее руководство, по сути, слабо выполняет свою работу. Не хочется наступать на одни и те же грабли, уфимские болельщики ждут больших побед. По главному тренеру Виктору Козлову и тому, что он остаётся работать на следующий сезон, ничего не могу сказать. Что же касается руководства, то, повторюсь, при нём результаты слабые. Все всё видят», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер команды Виктор Козлов сохранит свой пост в следующем сезоне. «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в первом раунде плей-офф КХЛ в шести матчах.