И. Григоренко: все всё видят. Руководство «Салавата» слабо выполняет свою работу

Обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко считает, что нынешнее руководство уфимского клуба плохо выполняет свою работу и показывает слабые результаты.
«Сложно сказать про ситуацию, которая сейчас происходит в клубе. Уже какой сезон нынешнее руководство, по сути, слабо выполняет свою работу. Не хочется наступать на одни и те же грабли, уфимские болельщики ждут больших побед. По главному тренеру Виктору Козлову и тому, что он остаётся работать на следующий сезон, ничего не могу сказать. Что же касается руководства, то, повторюсь, при нём результаты слабые. Все всё видят», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер команды Виктор Козлов сохранит свой пост в следующем сезоне. «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» в первом раунде плей-офф КХЛ в шести матчах.
- 17 марта 2023
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