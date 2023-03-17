Миронов: в «Динамо» собрали новую команду. При Кудашове все вышли на новый уровень

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги выступления бело-голубых в сезоне КХЛ-2022/2023.

«Если говорить о выступлении команды в регулярном чемпионате, то он сложился для нас довольно удачным образом. Самый сложный отрезок был в середине осени, когда мы проиграли 11 матчей из 15, но в тот момент мы испытывали большие сложности с составом. Эти проблемы начались с полёта на Дальний Восток. Было очень много травмированных ребят, кто-то болел. В какой-то момент мы остались едва ли не без всех иностранцев – у Эрика О’Делла было одно, у Бреннана Менелла другое, у Якоба Лильи – третье. Выбывали основные ребята, на места которых вызывались молодые игроки, которые только дебютировали в КХЛ, сыграв по 1-2 игре.

Несмотря на всё это, мы завершили чемпионат на пятом месте с отставанием от четвёртого места в три очка. Это всего две игры на огромной дистанции в 68 матчей. При этом за месяц до окончания гладкого чемпионата мы уже обеспечили себе выход в плей-офф, хотя некоторые специалисты предрекали нам непопадание в восьмёрку. Поэтому регулярку мы прошли нормально, особенно учитывая то обстоятельство, что в межсезонье в «Динамо» собрали новую команду. В состав влилось большое количество молодых игроков, и для половины команды это был их дебютный сезон на взрослом уровне.

Что касается итогов плей-офф, то результат не удовлетворил никого в команде. Для многих в команде это был дебютный опыт выступления в плей-офф, и каждый должен сесть, подумать и сделать выводы. Мы проиграли командой, и значит было то, где недоработал каждый. Это и меня касается. Понимаю, где мог действовать иначе. Лига выровнялась и мы это наглядно видим во всём. Но это не значит, что вылет в первом раунде должен становиться чем-то обыденным. Это не про «Динамо». Даже если бы мы вышли во второй раунд и там уступили бы СКА или ЦСКА, то мои слова вряд ли бы были другими. Нужно закладывать в голове, что наш потолок и задачи выше. Проиграл ты в первом раунде или втором — без разницы. Мы должны смотреть гораздо дальше.

У нас сформировался отличный коллектив – и сам по себе дружный и в плане установившихся отношений между игроками, персоналом, и тренерским штабом. Это была хорошая семья. Так и должно быть при формировании команды, которая в будущем хочет достичь серьёзных результатов. Некоторые дебютанты КХЛ, тот же Максим Джиошвили, – сходу заняли ведущие роли, а Иван Муранов вышел на совершенно другой уровень. Да и другие молодые игроки растут, развиваются и за прошедший год серьёзно добавили в своём прогрессе.

Ожидания от будущего? Под руководством Алексея Кудашова вся команда развивается и уже вышла на новый уровень. Тренерский штаб прививает нам системный хоккей, в который мы играли с начала предсезонки и до конца плей-офф. Понятно, что в межсезонье всегда проводится селекционная работа – кто-то из игроков покинет команду, кто-то в ней появится. Но для того, чтобы сохранялся коллектив, необходимо точечное усиление, а костяк команды должен точно оставаться. И тогда в следующем сезоне мы выйдем на более высокий уровень и будем добиваться серьёзного результата», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.