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Видео победного гола «Авангарда» «Металлургу» в овертайме и реакция тренера омичей

Видео победного гола «Авангарда» «Металлургу» в овертайме и реакция тренера омичей
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Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк принёс победу омичам во встрече второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0), забросив шайбу на девятой минуте овертайма.

Сначала защитник «ястребов» Зият Пайгин нанёс бросок от синей линии. Шайба, попав в штангу, отскочила на пятачок, там же Грицюк быстрее всех сориентировался и добил её в ворота. Главный тренер омичей Михаил Кравец эмоционально отреагировал на гол своих подопечных.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В серии повели омичи — 1-0.

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