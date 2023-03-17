ЦСКА за матч нанёс столько же бросков, сколько «Локомотив» за третий период
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф Западной конференции КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Примечательно, что хоккеисты ЦСКА нанесли всего 13 бросков по воротам железнодорожников. В первом периоде армейцы бросили лишь один раз, во втором — восемь, а в третьем — четыре. Оба гола подопечные Сергея Фёдорова забили в заключительном игровом отрезке, реализовав 50% своих бросков.
«Локомотив», в свою очередь, 35 раз угрожал воротам Адама Рейдеборна. В первом периоде шведский голкипер отразил все 12 бросков, во втором — все 10, в третьем — все 13. В итоге швед оформил шат-аут.
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