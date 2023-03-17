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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» лишь на 46-й минуте

ЦСКА открыл счёт в матче с «Локомотивом» лишь на 46-й минуте
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит первый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К середине третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте армейцы открыли счёт. Хоккеисты ЦСКА выиграли борьбу у лицевого борта, нападающий Максим Мамин подхватил шайбу и сместился в сторону. Российский форвард отдал передачу на Ярослава Дыбленко, который нанёс бросок в верхний угол ворот и открыл счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что в этом моменте ЦСКА реализовал отложенный штраф игрока «Локомотива».

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