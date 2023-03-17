ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Запада и вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф Западной конференции КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Первые два периода прошли без голов. На 46-й минуте встречи Ярослав Дыбленко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд. Через четыре минуты четыре секунды Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Михаил Григоренко. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Москве.
- 17 марта 2023
-
22:34
-
22:24
-
22:24
-
22:14
-
22:05
-
21:55
-
21:43
-
21:37
-
21:24
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
19:56
-
19:43
-
19:34
-
19:20
-
19:01
-
18:45
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00