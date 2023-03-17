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ЦСКА — «Локомотив» 2:0, результат первого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Запада и вышел вперёд в серии
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф Западной конференции КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
17 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Дыбленко (Мамин) – 45:04 (5x5)   2:0 Карнаухов (Диц, Григоренко) – 49:08 (5x4)

Первые два периода прошли без голов. На 46-й минуте встречи Ярослав Дыбленко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд. Через четыре минуты четыре секунды Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Михаил Григоренко. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Москве.

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