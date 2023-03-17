ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом матче полуфинала Запада и вышел вперёд в серии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч второго раунда плей-офф Западной конференции КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первые два периода прошли без голов. На 46-й минуте встречи Ярослав Дыбленко с передачи Максима Мамина вывел армейцев вперёд. Через четыре минуты четыре секунды Павел Карнаухов, реализовав численное большинство, удвоил преимущество ЦСКА. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Михаил Григоренко. Голкипер армейцев Адам Рейдеборн оформил шат-аут.

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Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 марта. Команды сыграют в Москве.

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