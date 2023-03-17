«Сафронов хочет своих людей». Гимаев обратился к Аркадию Ротенбергу по ситуации в «Динамо»

Бывший хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев эмоционально высказался о ситуации, происходящей в московском «Динамо».
«Генеральный менеджер «Динамо» провёл такую работу — подписал Уила, влился Менелл, вернулся О’Делл, который и в прошлом году здорово помогал. Я считаю, что эти игроки усилили «Динамо». Лилья смотрелся по-разному, но тоже был неплох. Было отличное подписание Джиошвили.
Но я хочу сказать, почему до сих пор не подписаны Кудашов и Сопин. Потому что Андрей Сафронов хочет назначить своих людей. И он не видит в ней Кудашова. Какое отношение Сафронов имеет к «Динамо»? Он советник и имеет влияние на руководителей, давая свои советы. Такие советы, что Кудашов и Сопин до сих пор не с командой. А я считаю, что Кудашов и Сопин заслужили свои контракты.
Мы уже обсуждали, что до сезона о «Динамо» говорили так, что эта команда в плей-офф может не попасть. Сопин подписал отличных игроков, команда впервые вышла из долгов! И мы хотим, чтобы клуб снова юрлицо менял? На самом деле я сейчас обращаюсь к Аркадию Романовичу Ротенбергу. Надеюсь, что вы примете правильное решение, Кудашов с Сопиным останутся работать в «Динамо» и мы не будем видеть то, что уже видели несколько лет назад.
Да, у меня есть такие данные. Я бы не брал всё это из ниоткуда», — заявил Гимаев в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
- 17 марта 2023
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