«Мой удар даже не коснулся его». Биннингтон — о дисквалификации за удар Хартмана в лицо
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Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию за удар блином в лицо нападающему «Миннесоты» Райану Хартману. Из-за пропуска двух матчей вратарь недополучит $ 64,865.
«Я просто повторю, что Хартман знает, как приукрасить эпизод. Я много раз пересматривал видео момента. Мой удар даже не коснулся его.
Я постараюсь быть рядом с парнями и командой и не отвлекаться от повседневной рутины. Предпочёл бы быть здесь с командой и соблюдать распорядок дня. Это новый опыт для меня», — цитирует Биннингтона Sportsnet.
За партнёра по команде вступился голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, однако судьи не дали состояться драке вратарей, удалив Биннингтона до конца матча.
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