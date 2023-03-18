Washington Post о первом голе «Сент-Луиса»: Овечкин замахнулся, да вот только промахнулся
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Журналист Washington Post Роман Стаббс прокомментировал первый гол «Сент-Луис Блюз» в матче с «Вашингтон Кэпиталз». «Блюзмены» открыли счёт первым броском после неудачной попытки броска Александра Овечкина.
«Алекс Овечкин усмотрел возможность вывести «Вашингтон Кэпиталз» вперёд в матче с «Сент-Луис Блюз», когда получил шайбу в своей любимой точке. Овечкин замахнулся и попытался сделать первый удар сопернику. Да вот только он промахнулся — шайба соскользнула с кончика его клюшки. «Блюзмены» ответили быстрым прорывом и забили первым же броском менее чем через две минуты после начала матча», — приводит слова Стаббса Washington Post.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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