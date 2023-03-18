Овечкин в стильной зелёной форме криками настраивает одноклубников на матч с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально настраивал одноклубников на встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».
Капитан «столичных» сначала выкрикивал разные странные слова в адрес товарища по команде Сонни Милано. После этого Овечкин провёл традиционный ритуал с Ти Джеем Оши, когда они многократно дают друг другу пять, а после ударяются грудью. В конце россиянин продолжил выкрикивать непонятные слова.
Отметим, что на разминку команда вышла в стильной зелёной форме, посвящённой дню Святого Патрика.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей площадки.
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