«Зашла! Залетела!» «Адмирал» забросил курьёзную шайбу и вышел вперёд в матче с «Ак Барсом»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает владивостокский «Адмирал». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте дальневосточная команда вышла вперёд. Александр Горшков поборолся у лицевого борта и отдал передачу в центр. Там защитник «Ак Барса», перехватив шайбу, отбросил её. Тут подключился Антон Берлёв, перехвативший шайбу, и, сместившись в сторону, нанёс бросок с кистей. Шайба после рикошета заползла в ворота казанцев — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что комментатор встречи эмоционально отреагировал на гол словами «Зашла! Залетела!»
- 18 марта 2023
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