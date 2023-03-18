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«Адмирал» вывел из списка травмированных нападающего Антона Берлёва

«Адмирал» вывел из списка травмированных нападающего Антона Берлёва
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«Адмирал» вывел из списка травмированных нападающего Антона Берлёва, сообщает пресс-служба КХЛ.

Берлёв за 48 сыгранных матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ набрал 19 результативных баллов — забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач. В первом раунде Кубка Гагарина 29-летний нападающий сыграл шесть матчей и отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Форвард пропустил первый матч серии с «Ак Барсом» (2:3).

Напомним, второй матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдёт сегодня, 18 марта, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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