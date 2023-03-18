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«Торпедо» упустило отличный шанс сравнять счёт на последней секунде матча со СКА

«Торпедо» упустило отличный шанс сравнять счёт на последней секунде матча со СКА
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«Торпедо» на последней секунде встречи полуфинала Западной конференции со СКА имело возможность перевести игру в овертайм.

Нижегородцы проигрывали со счётом 4:5 и проводили последнюю атаку в матче. Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин выиграл вбрасывание на правом фланге и отдал передачу налево на Николая Коваленко. Форвард нижегородцев успел нанести бросок по воротам санкт-петербургской команды, однако Дмитрий Николаев отразил шайбу.

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Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).

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