Камалов — о голе: по геометрии в школе, в отличие от русского, всё было отлично

Защитник СКА Никита Камалов прокомментировал победу во втором матче полуфинала Запада с «Торпедо» (5:4, 2-0).
«Хорошая игра, много голов, но нужно немного задуматься над обороной. А так всё хорошо, выиграли.
Мой гол? Вышел в ноль, какой-то то конфуз произошёл, за ворота уехал. Вратарь уже лежал, на удачу бросил в конёк, залетело. Спасибо вратарю. По геометрии в школе, в отличие от русского, всё было отлично. Владик Подъяпольский не даст соврать, есть такая мысль иногда стрельнуть с лицевой, с острого угла. А куда еще бросать? Во вратаря. Глядишь, она и залетит. Вот и залетела.
«Торпедо» сегодня играло совсем по-другому, уже не было осторожности со стороны обеих команд. Был совсем другой хоккей.
Ждать ли открытого хоккея и дальше? Это их вопросы и проблемы, как они будут играть. Мы не будем отходить от своей игры. Как скажет тренерский штаб, так и будем играть», — передаёт слова Камалова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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