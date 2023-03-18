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Российский голкипер «Аризоны» назвал игрока НХЛ, против которого ему сложнее всего играть

Российский голкипер «Аризоны» назвал игрока НХЛ, против которого ему сложнее всего играть
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Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов рассказал, против кого ему было сложнее всего играть в Национальной хоккейной лиге. Вратарь назвал лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Илья Любушкин знает, я всегда с ним играл против этой команды — «Колорадо Эвеланш». Так что это Натан Маккиннон. Постоянно мне вваливает. Он очень хороший игрок, именно он мне постоянно попадается. Мне тяжело против него играть. Хороший, хороший.

Как готовлюсь? Я знаю, что он на вантаймере стоит на нашем меньшинстве. Знаю, что нужно под него как можно дальше выкатиться и надеяться на лучшее. На самом деле я не знаю его слабые стороны. Он очень быстрый, рукастый, силовой. Реально борец», — сказал Просветов в эфире YouTube-канала «Скользкий Лёд».

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