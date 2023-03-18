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Ассист Наместникова помог «Виннипегу» переиграть «Нэшвилл». Тренин и Афанасьев — без очков

Ассист Наместникова помог «Виннипегу» переиграть «Нэшвилл». Тренин и Афанасьев — без очков
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

В составе «Виннипега» шайбы забросили Николай Элерс, Адам Лаури и Пьер-Люк Дюбуа, принёсший «реактивным» победу в овертайме. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников отдал результативную передачу на второй гол.

За «Нэшвилл» отличились Коди Гласс и Люк Евангелиста. «Хищники» дважды вели по ходу встречи, но каждый раз упускали преимущество. Российские форварды Яков Тренин и Егор Афанасьев приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

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