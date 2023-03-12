«Умный игрок. Знает, как выбрать позицию». Защитник «Виннипега» оценил игру Наместникова
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Защитник «Виннипега» Дилан Демело оценил игру российского нападающего «Джетс» Владислава Наместникова в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ). Россиянин оформил дубль, отдал результативную передачу и был признан третьей звездой матча.
«Он просто знает, где надо находиться на льду, чтобы забросить шайбу. Это умный игрок. Не самый большой парень, но он находился прямо перед чужими воротами и дождался своей шайбы», — цитирует защитника пресс-служба НХЛ.
После обмена из «Тампа-Бэй» за четыре матча в составе «Виннипега» Наместников забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности россиянина составил «+3». Всего в текущем сезоне 30-летний форвард набрал 20 (8+12) очков в 61 матче.
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