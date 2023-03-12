Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Умный игрок. Знает, как выбрать позицию». Защитник «Виннипега» оценил игру Наместникова

«Умный игрок. Знает, как выбрать позицию». Защитник «Виннипега» оценил игру Наместникова
Комментарии

Защитник «Виннипега» Дилан Демело оценил игру российского нападающего «Джетс» Владислава Наместникова в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ). Россиянин оформил дубль, отдал результативную передачу и был признан третьей звездой матча.

«Он просто знает, где надо находиться на льду, чтобы забросить шайбу. Это умный игрок. Не самый большой парень, но он находился прямо перед чужими воротами и дождался своей шайбы», — цитирует защитника пресс-служба НХЛ.

После обмена из «Тампа-Бэй» за четыре матча в составе «Виннипега» Наместников забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности россиянина составил «+3». Всего в текущем сезоне 30-летний форвард набрал 20 (8+12) очков в 61 матче.

Трудовой дубль в ворота Бобровского! Русский новичок с ноги открыл дверь в новый клуб НХЛ Трудовой дубль в ворота Бобровского! Русский новичок с ноги открыл дверь в новый клуб НХЛ
Новость по теме
«Он жёсткий и у него отличное хоккейное чутьё». Тренер «Виннипега» — о дебюте Наместникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023