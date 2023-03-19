Костин подрался с американцем Хэйденом во время матча НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин подрался с американским форвардом «Сиэтл Кракен» Джоном Хэйденом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Во время драки Костину удалось повалить Хэйдана на лёд, после чего судьи вмешались в эпизод. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео драки Костина можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Сам матч завершился победой «Эдмонтона» со счётом 6:4.

В нынешнем сезоне НХЛ Костин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 9 результативных передач при коэффициенте полезности «+13». Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 90 матчей, забив 15 голов и сделав 15 результативных передач при коэффициенте полезности «+10».

Победная серия «Эдмонтона» составляет три матча.