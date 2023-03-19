Вратарь «Аризоны» Просветов потерял лезвие конька и пропустил гол в матче с «Чикаго»

Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов в эпизоде матча с «Чикаго» (4:2) потерял лезвие конька и пропустил гол.

Эпизод произошёл в начале третьего периода при игре «Чикаго» в большинстве. Голкипер в небольшом столкновении с хоккеистом «Чикаго» потерял лезвие конька и не смог занять позицию в воротах. Шайба отскочила к защитнику «Блэкхоукс» Калебу Джонсу, который дальним броском застал врасплох россиянина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам матча Просветов отразил 32 из 34 бросков по воротам и одержал свою третью победу в трёх матчах текущего сезона НХЛ.

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