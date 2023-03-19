Инсайдер НХЛ объяснил, почему судьи не дали подраться вратарям Флёри и Биннингтону

Известный журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман объяснил, почему судьи не дали подраться вратарям Марку-Андре Флёри и Джордану Биннингтону в матче «Сент-Луис» — «Миннесота» (5:8).
«Флёри был травмирован в драке ещё в юниорской лиге, поэтому были серьёзные опасения повторения той ситуации. «Миннесота» могла потерять основного вратаря перед плей-офф.
Ещё одна вещь, которая была очень важным фактором, заключалась в том, что оба их шлема были сняты. Если вы посмотрите сейчас на бои в НХЛ, то, как только игрок теряет свой шлем, линейные судьи сделают всё возможное, чтобы остановить драку. Я действительно думаю, что снятие масок с вратарей было основным фактором, побудившим лайнсменов вмешаться. Хотя все мы, я думаю, хотели это увидеть», — цитирует Фридмана Sportsnet.
По итогам потасовки Биннингтон получил двухматчевую дисквалификацию за удар блином в лицо нападающего «Уайлд» Райана Хартмана.
- 19 марта 2023
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