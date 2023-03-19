Новиков: хотелось бы, чтобы в России провели несколько выставочных матчей НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что было бы неплохо организовать несколько выставочных матчей команд НХЛ в России. Специалист также отметил обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» и его воссоединение с бывшим партнёром по молодёжной сборной России Артемием Панариным.

«Меня порадовала гениальная сделка «Рейнджерс» с приглашением Тарасенко. Любой переход влечёт за собой ответственность людей, которые принимали решение. Когда я вижу, что два мастера играют в одной команде, ребята из Баффало, то понимаю, что они здорово дополнили психологически друг друга. Им можно только позавидовать. Тарасенко стал улыбаться. Парни превратились в людей, которые радуются каждому моменту. Наши ребята являются примером искренности.

Хотелось бы, чтобы наши функционеры попробовали провести в России несколько матчей НХЛ. Это не пошло бы в ущерб нашему хоккею. Не надо бояться показывать НХЛ. Там играют наши лучшие хоккеисты, которые являются примером для тысяч ребят в России», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Отметим, что в 2010 году клубы НХЛ и КХЛ провели между собой два матча. В Санкт-Петербурге прошёл матч СКА с «Каролиной», а в Риге местное «Динамо» принимало «Финикс». Первым матчем между командами КХЛ и НХЛ была встреча магнитогорского «Металлурга» с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая прошла в 2008 году в Швейцарии.