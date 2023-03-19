Спортивный директор «Адмирала»: во втором матче фарт был на стороне «Ак Барса»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин подвёл итог второго матча 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:2).
«Тамбиев после матча сказал, что «Адмирал» выиграет эту серию, смотрю на это с таким же оптимизмом? Однозначно. Игры в Казани показали, что мы можем на равных играть с «Ак Барсом». Нам надо поправить некоторые нюансы, но в целом, особенно второй матч, показал, что мы играем на равных.
Возможно ли бороться с таким «Ак Барсом», где много мастеров в составе и которые могут использовать даже полумомент? На самом деле, второй гол «Ак Барс» забил не без доли везения. Мы играли в свою игру, гнули свою линию. К сожалению, исход второго матча решил нюанс – небольшой фарт был на стороне «Ак Барса». Во Владивостоке всё будет по-другому.
Вместе с командой в Казань прилетел генеральный директор клуба Алексей Ан, это обычная практика для команды? В плей-офф он на каждый матч летает вместе с ребятами, он и в Уфе был. Он максимально рядом находится с командой. В раздевалке он ничего не говорит, комментарии излишни. Ребята всё сами понимают, никто руки не опускает. Серия продолжится во Владивостоке – там будем биться с «Ак Барсом», — приводит слова Аверкина «БИЗНЕС Online».
Следующий матч серии пройдёт завтра, 20 марта, во Владивостоке. Счёт в серии 2-0 в пользу «Ак Барса».
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