Экс-защитник СКА: «Торпедо» навязывает активный хоккей, армейцам это совсем неудобно

Бывший защитник СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Юрий Гайлик оценил серию Кубка Гагарина между командой из Санкт-Петербурга и «Торпедо», а также рассказал, чем финский стиль отличается от того, что показывают некоторые российские коллективы в плей-офф КХЛ.

«Могу отметить по этой серии «Торпедо». Они играют в атаку, не играют в откат. У них хотя среднего класса игроки, молодые причём, всё равно они здорово играют. Слаженная, хорошая команда, тренер знает, что делать. И, если бы не судейство в каких-то моментах, счёт мог быть другой.

СКА надо добавить в позиционной игре в атаке. Особенно «под воротами», как мы говорим. Игроки там, конечно, в два раза сильнее, чем у «Торпедо». Они должны уметь всё это делать.

Армейцам удобно играть с командой, которая атакует? Это совсем неудобно. Если бы соперник «закрывался», армейцы играли бы в его зоне и забивали бы. А так «Торпедо» навязывает им активный хоккей, заставляет ошибаться, хоккеистам СКА приходится много работать. Хорошие игры мы видим, очень хорошие.

Лучшая дуэль в Кубке Гагарина, если с другими сравнивать? Я бы сказал, да. Потому что «Ак Барс» играет в откат, «Авангард» играет в откат. А здесь две команды на хорошем уровне играют в хоккей. ЦСКА ещё исповедует атакующий стиль.

В плей-офф надо искать счастье у чужих ворот. Если будешь закрываться, будешь играть в своей зоне. Если будешь играть в своей зоне, будут создаваться моменты у твоих ворот. Если будут создаваться моменты, будут голы. Если будут голы, будет проигрыш. Вот такая логика.

Финская сборная как-то играет в оборонительный хоккей и выигрывает Олимпиаду? Они в оборону не играют — они играют 1-3-1, так же, как и шведы. А канадцы играют 2-3. Это атакующий стиль. Все команды НХЛ играют в атаку. Только кажется, что финны играют от обороны. Там просто «замок» идёт в средней зоне: отнимают шайбу и сразу «выстреливают» двумя-тремя игроками», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Следующий матч серии между СКА и «Торпедо» пройдёт завтра, 20 марта, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.