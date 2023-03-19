ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и ведёт в серии Кубка Гагарина 2-0

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Алексеев с передачи Никиты Черепанова.

На 13-й минуте второго периода преимущество железнодорожников удвоил Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова. На 15-й минуте периода размочил счёт Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина. Через минуту восстановил равенство в счёте Даррен Диц с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

На четвёртой минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Владислава Каменева.

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Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.