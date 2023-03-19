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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА — «Локомотив» 3:2, результат второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ 19 марта 2023 года

ЦСКА одержал волевую победу над «Локомотивом» и ведёт в серии Кубка Гагарина 2-0
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Денис Алексеев с передачи Никиты Черепанова.

На 13-й минуте второго периода преимущество железнодорожников удвоил Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова. На 15-й минуте периода размочил счёт Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина. Через минуту восстановил равенство в счёте Даррен Диц с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

На четвёртой минуте третьего периода вывел ЦСКА вперёд Михаил Григоренко с передач Константина Окулова и Владислава Каменева.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Черепанов) – 03:29 (5x5)   0:2 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 32:42 (5x5)   1:2 Мамин (Григоренко, Соркин) – 34:50 (5x5)   2:2 Диц (Окулов, Нестеров) – 35:42 (5x5)   3:2 Григоренко (Окулов, Каменев) – 43:54 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.

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