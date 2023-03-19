Во всех сериях второго раунда плей-офф КХЛ счёт 2-0
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции между ЦСКА и «Локомотивом». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу армейцев.
Таким образом во всех полуфинальных сериях конференций счёт одинаковый 2-0 в пользу команд с высшим посевом. Так, на Востоке «Ак Барс» выигрывает у «Адмирала», а омский «Авангард» — у магнитогорского «Металлурга». В Западной конференции санкт-петербургский СКА побеждает нижегородское «Торпедо», а ЦСКА — ярославский «Локомотив».
Следующие матчи в рамках плей-офф КХЛ состоятся завтра, 20 марта. «Адмирал» примет во Владивостоке «Ак Барс» (12:30 мск). «Торпедо» в Нижнем Новгороде примет СКА (19:30 мск).
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