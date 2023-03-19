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«Рад за характер и волю». Сергей Фёдоров – о второй подряд победе над «Локомотивом»

«Рад за характер и волю». Сергей Фёдоров – о второй подряд победе над «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2).

«Нашу команду и болельщиков с победой. Отличная поддержка. О начале игры говорить не буду – все всё видели и всё понимают. И ребята тоже поняли, что не совсем удачно начали встречу. Первый гол. Бывает. Ничего страшного. Перестроились. И во втором периоде обрели какой-то рисунок игры. Тем не менее счёт был 0:2.

Но вернулись в игру, забили важные голы и после этого чувствовалось, что мы на верном пути. Но ещё можно добавить, что у нас Костя Окулов лучший бомбардир ЦСКА в истории КХЛ, Сергей Плотников – 800 матчей в КХЛ, и Владислав Каменев – 100 очков в КХЛ. Поэтому может так и начали из-за этого. Такие серьёзные цифры, поздравляю с ними ребят.

И подводя итог, рад за команду, характер и волю. Готовимся дальше. Нам есть над чем работать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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