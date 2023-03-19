«Они тоже люди и тоже ошибаются». Самонов — о судейском скандале в серии с ЦСКА
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Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал о работе судей в матчах первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (3-4).
«Спорное судейское решение в седьмой игре, после которого забил ЦСКА? Забили и забили. Значит, нам нужно выходить и забивать в ответ. Не на что пенять. Они (судьи. – Прим. «Чемпионата») тоже люди и тоже ошибаются», – сказал Самонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Напомним, в решающей, седьмой игре армейцы победили со счётом 5:3, уступая по ходу встречи 0:2.
Самонов в плей-офф провёл шесть матчей с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,89.
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 10:00 мск.
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