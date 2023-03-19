Кожевников назвал лучшую пару плей-офф КХЛ по качеству хоккея

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников подвёл итог первых двух встреч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

«Ничего ещё не решено, конечно. Команды, проигравшие первые два матча, будут сейчас биться на своих площадках. Игры идут шайба в шайбу, ни у кого нет большого преимущества ни по игре, ни по счёту.

Кто фаворит в паре после первых матчей? Тяжело сказать. Конечно, «Ак Барс» — фаворит в дуэли с «Адмиралом», но во Владивостоке очень трудно играть. СКА — тоже фаворит. Тем нее менее, он выиграл оба матча у «Торпедо» с минимальным счетом.

Какая серия больше нравится по качеству хоккея? По игре? ЦСКА — «Локомотив». Хотя по красоте лучше смотрятся СКА и «Торпедо». Мне просто интересно, как Ярославль противостоит обладателю Кубка Гагарина.

Как СКА и «Торпедо» удаётся показывать яркий хоккей в плей-офф? Это две самые зрелищные команды КХЛ, спору нет. Играют в свой хоккей, получают от этого удовольствие. Есть, конечно, обратные примеры — матчи «Авангарда» и «Металлурга». Там тягучий хоккей.

Игорь Ларионов доказывает в «Торпедо», что и со средними игроками можно атаковать три периода? Конечно. Правильно подобранные звенья, сочетания игроков. У них философия такая — они не отступают от неё. Я за то, чтобы мода, которую внёс Игорь Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть. Возьмите ту же «Северсталь». Что, у них такой мощный состав? Нет. Но в играх против ЦСКА команда Разина показала интересный хоккей. Надо эти ростки романтического стиля приветствовать.

Ни в одной паре четвертьфиналистов ничего не решено? Нет, конечно. Более-менее всё будет понятно к четвёртой игре», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним завтра третьи матчи сыграют «Адмирал» и «Ак Барс» во Владивостоке, «Торпедо» и СКА в Нижнем Новгороде.