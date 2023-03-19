Какой счёт будет в серии «Авангард» — «Металлург»?

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился второй матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-0 в пользу «ястребов».

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Напомним, в сезонной серии «ястребы» из четырёх сыгранных матчей выиграли три при одном поражении. В первых двух матчах с «Магниткой» «Авангард» был сильнее 2:1 ОТ и 4:3.

Напомним, омичи в первом раунде победили новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-1 в серии. «Металлург» одолел екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4-3 в серии.

Третья игра в серии плей-офф второго раунда пройдёт в Магнитогорске 21 марта и начнётся в 17:00 мск.