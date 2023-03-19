Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, сравнявшись с Хоу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (идёт третий период, счёт 5:2 в пользу «дикарей»). Для 37-летнего нападающего эти голы стали 38-м и 39-м в текущем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Овечкин показал третий результат по количеству шайб, заброшенных в одной регулярке хоккеистом в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиян сравнялся с легендарным нападающим Горди Хоу (39 в сезоне-1967/1968). Больше капитана «Вашингтона» забрасывали лишь Джонни Буцик (40 в сезоне-1972/1973) и тот же Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу третьего периода счёт 5:2 в пользу хозяев льда.