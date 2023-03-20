Гол и передача Дорофеева помогли «Вегасу» разгромно обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2.
Счёт в матче открыл нападающий «Вегаса» Фил Кессел. Ему ассистировали Павел Дорофеев и Райлли Смит. На 21-й минуте нападающий гостей Кирилл Марченко восстановил равенство во встрече.
На 31-й минуте Джек Айкел вновь вывел хозяев вперёд. Третью шайбу «Вегаса» в матче забросил нападающий Павел Дорофеев.
Американский нападающий «Вегаса» Джек Айкел позже забил ещё два гола в матче, оформив хет-трик. В составе хозяев отметился покером из результативных передач Алекс Пьетранджело.
Итоговый счёт в матче установил канадский нападающий гостей Лиам Фуди — 7:2 в пользу «Вегаса».
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