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Гол и передача Дорофеева помогли «Вегасу» разгромно обыграть «Коламбус»

Гол и передача Дорофеева помогли «Вегасу» разгромно обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Вегаса» Фил Кессел. Ему ассистировали Павел Дорофеев и Райлли Смит. На 21-й минуте нападающий гостей Кирилл Марченко восстановил равенство во встрече.

На 31-й минуте Джек Айкел вновь вывел хозяев вперёд. Третью шайбу «Вегаса» в матче забросил нападающий Павел Дорофеев.

Американский нападающий «Вегаса» Джек Айкел позже забил ещё два гола в матче, оформив хет-трик. В составе хозяев отметился покером из результативных передач Алекс Пьетранджело.

Итоговый счёт в матче установил канадский нападающий гостей Лиам Фуди — 7:2 в пользу «Вегаса».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кессел (Дорофеев, Смит) – 05:15 (5x4)   1:1 Марченко (Гудбрансон, Лайне) – 20:37 (5x5)   2:1 Айкел (Мартинес, Пьетранджело) – 30:35 (5x5)   3:1 Дорофеев (Кессел, Пьетранджело) – 32:09 (5x4)   4:1 Уайтклауд (Хауден, Теодор) – 36:24 (5x5)   5:1 Айкел (Пьетранджело) – 36:57 (5x5)   6:1 Коттер (Стивенсон, Пьетранджело) – 44:18 (5x5)   7:1 Айкел (Маршессо, Макнэбб) – 51:27 (5x5)   7:2 Фуди (Марченко, Лайне) – 57:45 (5x5)
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