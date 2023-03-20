Панарин стал вторым россиянином, набравшим 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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Проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 6:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол на 11-й минуте игры. Также россиянин результативно поучаствовал в других голевых атаках своей команды, записав в свой актив две передачи.
Таким образом, Панарин стал вторым россиянином, набравшим 80 (23+57) очков в этом сезоне НХЛ
Панарин стал вторым россиянином, достигшим отметки в 80 очков в нынешнем сезоне — ранее это удалось Никите Кучерову, на счету которого уже 100 (28+72) очков.
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