«Рейнджерс» повторили клубный рекорд, выиграв период со счётом 6:0

Проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости в матче завершился первый период, счёт — 6:0 в пользу хозяев.
На 3-й минуте счёт в матче открыл Филип Хитил. Спустя пять минут Мика Зибанеджад отличился в третьем матче подряд с передачи российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и удвоил преимущество своей команды.
Сам Панарин отличился на 11-й минуте игры. Он стал вторым россиянином, набравшим 80 (23+57) очков в этом сезоне НХЛ.
«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по количеству голов в первом периоде. Последний раз команда забивала 6 голов за период в матче с «Лос-Анджелес Кингс» в 1999 году.
В прошлом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинс». Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Рейнджерс».
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