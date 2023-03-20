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К'Андре Миллер — первый защитник в истории «Рейнджерс», набравший 4 очка за один период

К'Андре Миллер — первый защитник в истории «Рейнджерс», набравший 4 очка за один период
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Проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходит в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 7:0 в пользу хозяев.

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер отметился дублем и дважды отдал результативную передачу на партнёров в первом периоде. Таким образом, американец стал первым защитником в истории клуба, набравшим четыре очка за один период.

«Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде и повторили клубный рекорд по количеству голов за 20 минут игры.

В прошлом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинс». Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Рейнджерс».

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