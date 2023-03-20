«Адмирал» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 12:30

Сегодня, 20 марта, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом» в третьем матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт серии 2-0 в пользу «Ак Барса».
Матч начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сезонной серии клубы встречались четыре раза и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2, во второй встрече также были сильнее казанцы — 2:1.
Напомним, «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика» в шести матчах. «Адмирал», будучи посеянным под седьмым номером, выбил из плей-офф уфимский «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии.
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