Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — о неудачных играх «Вашингтона»: мы не сдаёмся и сражаемся изо всех сил

Овечкин — о неудачных играх «Вашингтона»: мы не сдаёмся и сражаемся изо всех сил
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Миннесоты Уайлд» рассказал о настрое команды.

«Мы не сдаёмся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В последних четырёх матчах «столичные» потерпели три поражения и одержали одну победу. Они располагаются на 10-й строчке в таблице Востока.

Напомним, Овечкин в матче оформил дубль и отдал результативную передачу. 37-летний форвард забил свой 818-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

Новость по теме
Овечкин забросил 819-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 75 голов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023