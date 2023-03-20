Овечкин — о неудачных играх «Вашингтона»: мы не сдаёмся и сражаемся изо всех сил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Миннесоты Уайлд» рассказал о настрое команды.
«Мы не сдаёмся и пытаемся дать отпор. «Вашингтон» старается изо всех сил, чтобы выиграть, не прекращает играть и сражаться», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В последних четырёх матчах «столичные» потерпели три поражения и одержали одну победу. Они располагаются на 10-й строчке в таблице Востока.
Напомним, Овечкин в матче оформил дубль и отдал результативную передачу. 37-летний форвард забил свой 818-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.
На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
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