Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан первой звездой недели НХЛ по версии The Hockey News

Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан первой звездой недели НХЛ по версии The Hockey News
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге по версии The Hockey News.

«С пятью победами в последних шести играх «Рейнджерс» в ударе, и суперзвёздный вратарь Шестёркин является одним из ключевых факторов, стоящих за этим. На неделе Шестёркин одержал три победы в трёх матчах с 94,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,67, с одним «сухим» матчем и одной голевой передачей.

Он в расцвете сил, и после дедлайна в НХЛ он играет, пожалуй, с лучшим составом «Рейнджерс» за последнее время, так что ожидайте, что показатели Шестёркина улучшатся на последнем отрезке регулярного сезона», — сказано в статье.

Второй звездой недели признан Клейтон Келлер из «Аризоны Койотс», на третьей строчке — Брэндон Хагель из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Новость по теме
Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023