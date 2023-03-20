Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан первой звездой недели НХЛ по версии The Hockey News

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге по версии The Hockey News.

«С пятью победами в последних шести играх «Рейнджерс» в ударе, и суперзвёздный вратарь Шестёркин является одним из ключевых факторов, стоящих за этим. На неделе Шестёркин одержал три победы в трёх матчах с 94,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,67, с одним «сухим» матчем и одной голевой передачей.

Он в расцвете сил, и после дедлайна в НХЛ он играет, пожалуй, с лучшим составом «Рейнджерс» за последнее время, так что ожидайте, что показатели Шестёркина улучшатся на последнем отрезке регулярного сезона», — сказано в статье.

Второй звездой недели признан Клейтон Келлер из «Аризоны Койотс», на третьей строчке — Брэндон Хагель из «Тампа-Бэй Лайтнинг».