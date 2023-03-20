«Анахайм» не вышел в плей-офф пятый сезон подряд

«Анахайм Дакс» проиграл матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:2.

Таким образом, «утки» лишились шансов на выход в Кубок Стэнли, клуб не вышел в плей-офф пятый сезон подряд. Последний раз «Анахайм» участвовал в Кубке Стэнли в сезоне-2017/2018, проиграв в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» (0-4).

«Анахайм Дакс» после 70 матчей набрал 56 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Напомним, ранее шансы на плей-офф НХЛ потеряли «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Лучшим достижением «Анахайма» в НХЛ является победа в Кубке Стэнли в сезоне-2006/2007. В финальной серии калифорнийский клуб был сильнее «Оттавы Сенаторз» со счётом 4-1 в серии.