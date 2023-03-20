«Анахайм» не вышел в плей-офф пятый сезон подряд
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«Анахайм Дакс» проиграл матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» со счётом 1:2.
Таким образом, «утки» лишились шансов на выход в Кубок Стэнли, клуб не вышел в плей-офф пятый сезон подряд. Последний раз «Анахайм» участвовал в Кубке Стэнли в сезоне-2017/2018, проиграв в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» (0-4).
«Анахайм Дакс» после 70 матчей набрал 56 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Напомним, ранее шансы на плей-офф НХЛ потеряли «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс».
Лучшим достижением «Анахайма» в НХЛ является победа в Кубке Стэнли в сезоне-2006/2007. В финальной серии калифорнийский клуб был сильнее «Оттавы Сенаторз» со счётом 4-1 в серии.
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